Silvio Berlusconi al Quirinale, Bruno Vespa rivela il "patto di fedeltà" con Matteo Salvini e Giorgia Meloni

29 ottobre 2020 a

a

a

Altro che ex, Silvio Berlusconi è più attivo che mai. È lui - a detta di Bruno Vespa - "l'unico leader di partito in un Paese occidentale a essere in carica da 27 anni". Non a caso i suoi dieci anni scarsi a Palazzo Chigi lo collocano subito dopo Giovanni Giolitti come durata di mandato in un regime democratico. Per il conduttore di Porta a Porta il Cavaliere oggi vale molto più di quanto lo accreditino i sondaggi. Lo sanno anche i suoi alleati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nel nuovo libro (Perché l'Italia amò Mussolini), Vespa avanza un retroscena: un patto per portare il leader di Forza Italia al Quirinale.

"Si sta liquefacendo giorno dopo giorno". Toti estremo contro Berlusconi: lo scontro ora è fuori controllo

Proprio così, secondo quanto si legge, durante il lockdown il Cavaliere si era smarcato dagli alleati, assicurando a Giuseppe Conte l'appoggio degli azzurri in caso di necessità. Per questo Salvini e la Meloni lo hanno "richiamato all'ordine", insistendo perché Forza Italia partecipasse alla manifestazione comune del 2 giugno. Qui subentra quello che Vespa definisce "il patto di fedeltà reciproca (anti-inciucio), sottoscritto dai tre alla vigilia delle elezioni regionali di settembre". Il leader della Lega e quello di Fratelli d'Italia hanno infatti assicurato a Berlusconi che, se Forza Italia fosse rimasta fedele alla coalizione, loro lo avrebbero votato come capo dello Stato all'inizio del 2022. Da sempre un'ambizione del Cav.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.