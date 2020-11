Matteo Salvini, il retroscena che preoccupa Giuseppe Conte: "Telefonate con il Colle, ora servono garanzie"

06 novembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte ha mandato ancora una volta Matteo Salvini su tutte le furie. Il motivo è l'atteggiamento del premier che, a ridosso del nuovo Dpcm, si è ben visto dall'avvertire Attilio Fontana. O meglio, a detta del leader della Lega, il presidente del Consiglio ha inviato giusto un sms al governatore della Lombardia. "Ho chiamato Attilio Fontana che, pensate la follia, come gli altri governatori, è stato avvisato via messaggino, con colpo di telefono, mentre il signor Conte era in televisione. Ma che modo è di lavorare, questo?" ha più volte denunciato il numero uno del Carroccio.

Retroscena: così Mattarella ha salvato faccia (e poltrona?) a Conte. Slittano le zone rosse, una scomoda verità: siamo nel caos

Ma Salvini non si è limitato a questo. Stando a quanto riporta ItaliaOggi "negli ultimi giorni ci sarebbe stata più di una telefonata tra il leader della Lega e il Quirinale". Salvini - riferisce Marco Antonellis -" avrebbe chiesto garanzie sui tempi della cassa integrazione". Un pensiero che non fa dormire la notte neppure al Colle, dove - stando ai bene informati - si avverte l'esigenza di un vero piano di rilancio del Paese. Conte e compagni, dunque, hanno il fiato di Sergio Mattarella sul collo: l'attenzione è tutta incentrata sulla creazione di posti di lavoro e sui piani da mandare a Bruxelles per ottenere i soldi del Recovery fund. Soldi promessi, ma mai arrivati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.