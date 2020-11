Piero Fassino, Biden e Trump: profezia disastrosa, Twitter impazzito

08 novembre 2020 a

a

a

Ha colpito ancora, Piero Fassino. L'ex sindaco di Torino e segretario dei Ds è noto per le sue profezie improvvide e clamorosamente smentite dai fatti. Dopo Beppe Grillo e Chiara Appendino, ora forse godrà Donald Trump. Fassino partecipa al coro della sinistra in solluchero per la vittoria di Joe Biden nelle presidenziali Usa.

"Perché Trump ha perso". D'Alema impensabile: come disintegra la sinistra italiana

Ora, assicura Fassino su Twitter, "si apre una nuova pagina per gli Stati Uniti e per il mondo. Coesione, non lacerazione. Integrazione, non razzismo. Solidarietà, non egoismo. Multilateralismo, non arrogante solitudine. Con lui i democratici di tutto il mondo". Tutto molto bello, ma i followers si sbizzarriscono negli sfottò: Terza Guerra mondiale in vista o ritorno di Donald? Questo è il dilemma dopo la involontaria "gufata" del mite Piero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.