Nicola Zingaretti, l'attacco di Dagospia: "Si lamenta per le persone in strada? Se ci sono orari per uscire, la gente esce"

Un discreto autogol per Nicola Zingaretti, leader del Pd nonché presidente della regione Lazio. Già, perché il governatore si è sfogato su Facebook. Il tema, l'emergenza coronavirus: "Al momento il Lazio si trova nella zona gialla a livello di pericolo ma i numeri del contagio aumentano e quindi non è assolutamente pensabile abbassare la guardia", ha premesso in un post su Facebook. E ancora: "Nel week end abbiamo assistito a scene di affollamento assurde che moltiplicano il rischio di trasmissione del virus. Sembra che troppi non abbiano piena consapevolezza della tragedia che stiamo rischiando". Qui sotto potete leggere il post integrale di Zingaretti, al quale risponde Dagospia con un titolo centrato, ficcante, sufficientemente feroce. Dago infatti, dopo aver scritto che "Zingaretti imbraccia il lanciafiamme" e dopo aver dato conto di alcune delle sue parole, aggiunge: "Ma se ci sono degli orari per uscire, la gente esce, è normale!". Semplice, ineluttabile. Eppure Zingaretti sbraita contro quelle stesse persone a cui è stato "concesso" di uscire di casa. Misteri di governo...

