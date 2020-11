Immigrazione, Luciana Lamorgese ammette: "Aumentano gli sbarchi. Colpa del coronavirus"

18 novembre 2020 a

"Nel corso di quest' anno abbiamo registrato un aumento dei flussi migratori, alla data del 15 novembre abbiamo circa 32 mila arrivi, di cui gran parte di nazionalità tunisina, pari al 38,7% del totale. Il problema, però non l'entità dell'incremento quanto piuttosto il fatto che gli arrivi si verifichino nel pieno dell'emergenza Covid, il che rappresenta un fattore di complicazione per tutti gli Stati ma in particolar modo per i Paesi geograficamente più esposti alla pressione migratoria come l'Italia che è frontiera esterna dell'Unione Europea". Sono le parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il ministro ammette cosi l'aumento degli sbarchi di clandestini, ma non si assume la responsabilità del fatto e dà la colpa al coronavirus.

"Inaccettabile". 20 ore di volo, poliziotti ammassati con gli immigrati. La foto-choc che scatena la Meloni: "E la Lamorgese?"

Ma il grafico del cruscotto statistico giornaliero del Viminale, scrive il Tempo, svela che l'impennata più incisiva degli sbarchi si sia verificata da luglio in poi, anche in concomitanza del momento in cui il governo ha cominciato a parlare dello smontaggio dei decreti immigrazione voluti da Salvini ministro dell'Interno. La Lamorgese difende comunque il nuovo decreto concepito dal centrosinistra. Ma i numeri dicono altro e sono lì a confermarlo: indicano che aver modificato i decreti sicurezza sia stata una scelta sbagliata.

