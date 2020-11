Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: "Il mio cellulare è acceso, non chiama. Sfregio agli italiani e a Sergio Mattarella"

18 novembre 2020 a

Sergio Mattarella ha appena concluso l'appello alla collaborazione, che subito Matteo Salvini mette nero su bianco come stanno davvero le cose. Se infatti all'apparenza Giuseppe Conte si dice aperto a un dialogo con l'opposizione - di più, dice che "il tavolo di confronto" è sempre disponibile - a conti fatti il premier fa l'esatto opposto. "Il governo non ci ascolta quindi parliamo con Confindustria, con Cgil, Cisl e Uil, con le categorie produttive. Il mio cellulare è acceso giorno e notte - spiega il leader della Lega intervistato a Ore14 su Rai 2 - mi chiamano tutti, ma il governo non mi chiama. Non è rispettoso degli italiani e del presidente della Repubblica".

Quest'oggi infatti Salvini ha incontrato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Due ore di utile, interessante e positiva discussione sull’Italia che sarà - le ha definite -, l’Italia che stiamo preparando per i nostri figli e per i nostri nipoti tutti, al di là del della contingenza quotidiana. Quello che serve alle famiglie oggi, non quello che l’Europa potrà fare fra tre anni". Il riferimento dell'ex ministro è al famoso Recovery Fund promesso ma mai arrivato. Eppure per il leghista "bisogna pensare ora al dopo-virus, bisogna lavorarci oggi, mentre qualcuno continua a parlare di banchi con le rotelle e clic day".

