Matteo Salvini incontra Carlo Bonomi: “Sta nascendo una nuova Lega”, una nuova agenda elettorale

Matteo Salvini e Carlo Bonomi non si erano mai incontrati: lo hanno fatto ieri a Roma, alla presenza della squadra di esperti economici della Lega. È il retroscena svelato da La Stampa, che parla di un nuovo inizio per l’ex ministro, che a causa della pandemia di Covid ha bisogno di stravolgere l’agenda del proprio partito. Un cambio di passo netto, segnato dall’incontro con Bonomi che fino a poco tempo fa veniva snobbato proprio da Salvini, in virtù della linea sovranista che imponeva una studiata priorità per artigiani, commercianti e agricoltori. A chiedere un appuntamento con il presidente di Confindustria sarebbe quindi stato il segretario leghista, che si è fatto accompagnare dai fedelissimi del settore economico: Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Massimo Garavaglia, Massimo Bitonci e Claudio Durigon.

Stando alle indiscrezioni de La Stampa, è stata presentata la proposta del taglio dell’Iva a sostegno dei consumi, ma soprattutto è stata inaugurata una nuova era in cui Salvini prova a dialogare anche con i vertici industriali. Tra l’altro la pandemia ha stravolto le cose anche negli altri partiti: basti pensare alla cancellazione del debito, che fino a qualche giorno fa era una battaglia che i leghisti portavano avanti in solitaria. Ora invece c’è il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che propone di cancellare i costi della pandemia: anche Bonomi ha sottolineato che il problema dell’Italia è rappresentato soprattutto da un debito insostenibile e che l’aiuto della Banca centrale europea prima o poi finirà. Intanto è però importante il primo passo fatto da Salvini verso una nuova Lega, rimodulata ai nuovi problemi portati dalla pandemia.

