Omnibus, Matteo Salvini contro il ministro francese Le Maire: "Sì al Mer per aiutare la banche francesi?"

26 novembre 2020

La visita romana di Bruno Le Maire fa alzare le antenne a Matteo Salvini. Il ministro delle Finanze francese è venuto a parlare con i colleghi Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli per conto del presidente Emmanuel Macron, con l'obiettivo di portare a casa il sì italiano al Mes. Il pressing transalpino per far ratificare l'accordo europeo non va giù al leader della Lega: "Chiedo ai ministri francesi che vengono in visita in Italia di occuparsi di Francia e non spiegare agli italiani come dobbiamo vivere in Italia - ha attaccato Salvini in collegamento questa mattina con Omnibus su La7 -. Leggo che c'è un ministro francese che dice che dobbiamo usare il Mes, ma se dobbiamo farlo per aiutare le banche francesi possiamo anche evitare di farlo. Non penso che gli italiani, quando vanno in Francia, diano lezioni di buona amministrazione ai francesi".

