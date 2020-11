Non è l'Arena, Massimo Giletti e l'audio contro De Luca: "Medici radiati, manco a Pechino"

30 novembre 2020 a

A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti picchia ancora duro su Vincenzo De Luca, il governatore della Campania accusato di gestire male la sanità regionale, e senza la necessaria trasparenza su fondi ricevuti e posti letto disponibili. Ma c'è dell'altro, e Giletti lo manda in onda in diretta: si parla direttamente di censura nei confronti del corpo sanitario che manifesta idee "contro la linea ufficiale" del governo regionale.

"Caro sceriffo, sei solo chiacchiere e distintivo". Un Giletti mai visto va su tutte le furie contro De Luca / Video

"De Luca non è un uomo di sinistra, uno che ha fatto una rete così capillare che un medico non può nemmeno più esprimere una sua opinione perché viene radiato, scusate ma che regime è questo?", chiede un medico con la voce camuffata in un audio esplosivo. Si chiama nazista, non si chiama neanche fascista. Perché se tu mi fo***i solo perché ho detto 'sono fuori dal coro' non è che tu mi dici 'Vabbè io ti dimostro che se dici sono fuori dal coro stai dicendo una sciocchezza', no, tu mi dici che non si può dire e basta. Manco a Pechino si fanno queste cose".

