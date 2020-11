Bruno Vespa sulla Messa di Natale: "Che cambia per la salute pubblica se è alle 24 e non alle 22?"

30 novembre 2020 a

a

a

Matteo Salvini è d'accordo con Bruno Vespa sulla Messa di Natale. I due si dicono contrari allo spostamento, causa coronavirus, dell'orario: dal canonico 24 alle 22. Il leader della Lega, infatti, appoggia il conduttore di Porta a Porta e rilancia un suo tweet: "Bruno Vespa: Gesù nasce ogni giorno nel cuore dei credenti.Non credo che abbia problemi con l’orologio. La CEI abbozza per quieto vivere. Ma da povero cristiano mi chiedo come posso mettere in pericolo la salute pubblica se esco dalla Messa alle 24 invece che alle 22”, ha postato Salvini sul profilo Lega - Salvini premier.

Il riferimento è alle possibili decisioni del governo proprio di anticipare la Messa del 24 dicembre per evitare che troppa gente sia in giro dopo la mezzanotte. Decisioni che la Cei sembra voler accettare e che però non vede assolutamente il favore di Matteo Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.