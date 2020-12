Matteo Renzi rinvia l'incontro con Conte, retroscena: "Cos'ha fatto subito dopo". L'indizio della crisi

15 dicembre 2020 a

Rinviato il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Quello che doveva essere l'incontro-scontro definitivo per la verifica del governo è stato rimandato a data da destinarsi. Il motivo? Gli impegni del capo-delegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova. Eppure per Dagospia sotto ci sarebbe altro. Il sito di Roberto D'Agostino parla di un "Renzi che sta cucinando l'avvocato a fuoco lento". Per la precisione quella della ministra delle Politiche agricole troppo impegnata sarebbe "una scusa".



Non solo, perché agli occhi attentissimi di Dagospia non è passata inosservata la foto pubblicata dal fu rottamatore a ridosso del "no" alla riunione. Renzi sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto con Joe Biden, un modo "per rinsaldare l'asse con Washington dove ritengono Conte troppo amico di Trump". "La democrazia americana - è il commento del leader di Italia viva in calce alla foto - è più forte delle polemiche. I grandi elettori hanno formalmente decretato la vittoria di Joe Biden. America is back. Il 46’ inquilino della Casa Bianca stupirà (anche) per la sua umanità e per la sua empatia. Buon lavoro Mister President".

