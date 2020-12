Sandra Contagio, la "ricetta" anti-contagio a Tagadà: "Basta non andare nei soliti quattro negozi"

15 dicembre 2020 a

Prima aprono i negozi, poi rimproverano chi ci va. Succede anche a Tagadà dove Sandra Zampa punta il dito contro gli italiani. La loro colpa? "Essere andati negli stessi quattro negozi a fare le compere". Un'uscita, quella del sottosegretario alla Salute, che lascia interdetta anche la conduttrice di La7 Tiziana Panella. "Servono comportamenti più consapevoli - prosegue su La7 dopo aver visto le immagini dello shopping del fine settimana -, è come quando la mamma dice al figlio di mangiare la marmellata. Se il bambino ne mangia quattro barattoli, si fa del male".

Proprio per evitare la terza ondata, il governo starebbe prendendo in considerazione un lockdown totale a Natale e Capodanno. Una mezza conferma arriva dalla stessa Zampa. Incalzata dalla conduttrice, l'ex vicepresidente del Pd si lascia andare: "Non voglio anticipare le misure che assumerà il governo, però prevedo un'Italia più rossa e arancione che gialla". Obiettivo: "Far scendere ancora la curva dei contagi".

