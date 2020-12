Pierpaolo Sileri e Roberto Speranza, indiscrezioni: "Quasi rissa" al dicastero tra ministro e vice. Tutta "colpa" di Giletti

15 dicembre 2020 a

Alta tensione tra il ministro della Salute, Roberto Speranza e il suo vice Pierpaolo Sileri. I punti di contrasto, clamorosamente emersi ai limiti quasi della rissa tra i due in un vertice di maggioranza, sono il mancato aggiornamento del piano pandemico italiano e le conseguenti dimissioni del segretario generale, Giuseppe Ruocco, richieste da Sileri anche in diretta tv nel programma di Massimo Giletti Non è l'Arena, in onda domenica su La7. Programma che ha attaccato pesantemente il ministro Speranza, con Sileri in studio, è che deve aver fatto innervosire non poco il titolare del dicastero.

"La colpa del mancato aggiornamento del piano pandemico è dei direttori della prevenzione che si sono avvicendati in questi 13 anni e hanno scritto un piano per la pandemia influenzale senza mai né applicarlo e nemmeno aggiornarlo alla luce delle epidemie che si sono succedute in tutto questo tempo, come sars, mers, aviaria", ha cercato di spiegare alla Stampa uno dei uomini di Speranza. Ma certo tra i due la lite deve essere scoppiata probabilmente proprio per la partecipazione del viceministro alla trasmissione che ha messo pesantemente sotto accusa lo stesso ministro che, invitato, non ha neanche risposto alla richiesta di Giletti.

Infine altro punto di scontro tra i due è il ruolo di Ranieri Guerra, vice direttore della sezione europea dell’Oms e membro del Cts scelto dal ministro Speranza. "Il programma Report ha puntato il dito contro l’attuale vice direttore della sezione europea dell’Oms, Ranieri Guerra. Ma qui c’è una sciatteria e un pressapochismo generalizzati, persone che hanno mandato a morire centinaia di medici e infermieri, ai quali nessuno ha mai fatto un corso ed eseguire una esercitazione. Le dimissioni e le scuse me le aspetto da tutti coloro che in questi anni il Piano se lo sono passato di mano. Con il ministro non ne ho ancora parlato. Voglio sperare la pensi come me", la richiesta rabbiosa di Sileri a Speranza.

