Sondaggio di Nando Pagnoncelli, Roberto Speranza "in testa alla classifica di gradimento". Ma c'è un motivo

19 dicembre 2020 a

a

a

Una crescita senza precedenti. Roberto Speranza supera quasi tutti. Stando al sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli, il ministro della Salute stacca anche Giorgia Meloni. Il primo ottiene un indice di gradimento pari al 36, in aumento di un punto, mentre la leader di Fratelli d'Italia si ferma al 24 in flessione di 2. Le rilevazioni Ipsos Italia per il Corriere posizionano al terzo posto Matteo Salvini. Il leader della Lega è al 31 in calo anche lui di 2.

Miracolo-Berlusconi, il sondaggio: Forza Italia con i razzi, quanto guadagnano gli azzurri. Ma davvero?

Rimane stabile Nicola Zingaretti che tocca quota 29. "L'indice di gradimento - precisa però Pagnoncelli - viene calcolato escludendo chi non conosce l'esponente politico e coloro che non sanno esprimere un giudizio". In ogni caso si fanno strada anche i leader dei partiti minori.: Carlo Calenda (28) Emma Bonino, Nicola Fratoianni e Giovanni Toti, appaiati a 25, che incalzano Dario Franceschini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Tutti e tre a 26.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.