Paola De Micheli commissariata dal Pd: l'umiliazione politica al Ministero dei Trasporti

Paola De Micheli potrebbe essere al più presto commissariata. Questo per l'effetto di un Dpcm che dividerebbe in due l'attuale dipartimento delle infrastrutture. Dietro a questa riorganizzazione c'è anche la volontà di dare un incarico ad Alessandra Dal Verme, dirigente del ministero dell'Economia, e cognata dell'eurocommissario agli affari economici, Paolo Gentiloni. Il suo arrivo, dicono i ben informati, trasformerebbe di fatto il palazzo di via XX Settembre in una sorta di commissariamento tecnico-politico del ministero delle Infrastrutture. Paola De Micheli spesso è al centro di indiscrezioni su un suo cambio in un eventuale rimpasto del governo Conte.

"Una telefonata per sbloccare i cantieri no, ma per Suarez...". Salvini nucleare:; viene giù la De Micheli

Una situazione che toglierebbe peso politico e decisione all'attuale ministro verso i tecnici. Una situazione accentuata dal fatto che l'attuale ministro non ha quella forza politica e amministrativa per poter guidare un dicastero così importante, scrive il Tempo. Un fatto che oltre ad essere umiliante per la De Micheli lo sarebbe anche per il suo partito: il Pd. Costretto a a dover vedere un suo esponente alla guida di un ministero di peso in una sorta di "commissariamento strisciante e una annessione di fatto delle Infrastrutture al Mef". Rafforzando il ruolo politico di Roberto Gualtieri.

