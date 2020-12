Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova agguerrite contro Roberto Gualtieri, Dagospia: "Non ha letto il Recovery Plan"

22 dicembre 2020 a

Già i rapporti tra Italia Viva e Giuseppe Conte non sono dei migliori, poi ci si mette anche Roberto Gualtieri. Stando a un retroscena di Dagospia durante l'incontro per la verifica del governo tra il premier e i renziani, la domanda ricorrente sarebbe stata: "Ma Gualtieri lo ha letto il Recovery Plan? “. A una domanda dell’ex ministra Maria Elena Boschi - spiega nel dettaglio Dago - sulla riforma della giustizia, nella parte del Pnr relativa alle “riforme di sistema”, il ministro dell’Economia avrebbe risposto di non averlo letto. “Ah complimenti!”, avrebbe esordito il capodelegazione del partito di Matteo Renzi. E ancora, secondo il retroscena del sito di Roberto D'Agostino: “Ma davvero non hai letto il piano?”. Peggio di così, ben poco.

