Cartabianca, ecco come si possono aggirare i divieti del Decreto Natale. Il forzista Ruggieri: "Illogico"

"Illogico". Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, definisce il Decreto Natale varato la scorsa settimana dal governo. Ospite di Bianca Berlinguer in collegamento con Cartabianca su Rai3, l'onorevole azzurro picchia duro sull'insieme di norme e divieti contraddittori che intendono regolare i comportamenti degli italiani durante le feste. La zona rossa inizierà su tutto il Paese dal 24 dicembre e riguarderà tutti i giorni festivi e prefestivi con finestre in zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Ci sarà però la deroga per uscire di casa entro i confini regionali e fare visita a parenti o amici, per una sola volta al giorno e al massimo due persone con minori sotto i 14 anni di età.



"Il Dpcm trasuda indifferenza nei confronti degli italiani. Il messaggio è: siete stupidi e vi dobbiamo educare", accusa Ruggieri, che poi spiega: "Io ho rispettato le regole fino ad oggi. Questo Dpcm natalizio è illogico, il decimo cambio di opinione del governo, che non ha idea di dove si vada. Due genitori con figli di 15 e 16 anni non possono andare dai nonni. Ma lo possono fare i nonni".

