Matteo Salvini animale da social: "È il principale twittatore del 2020", neanche la pandemia riesce a metterlo all'angolo

Matteo Salvini è una figura dominante dal punto di vista dei social, capace di catalizzare l’attenzione anche durante un’emergenza sanitaria a tratti drammatica come quella scatenata dal coronavirus. È quanto emerge dal report di Utopia, che ha analizzato l’attività dell’intero 2020: il segretario della Lega è il principale “twittatore”, con la sua macchina organizzativa che è riuscita a piazzare in vetta hashtag che lo riguardano nonostante la pandemia.

Anzi, rispetto a tutti gli altri Salvini è quello che più si distingue per la capacità di mescolare la comunicazione personale a quella politica e di partito: è riuscito a dominare i social pur venendo meno temi tradizionali come l’immigrazione e la crisi economica, relegati in secondo piano dall’emergenza sanitaria. Allo stesso tempo però un uso così intenso dei social come quello di Salvini è corrisposto nell’ultimo anno a un calo del numero di mi piace e di condivisioni della Lega che, come Fratelli d’Italia, si rivolge all’intera massa di utenti. Mentre il M5s, che invece twitta molto di meno, ha un elevatissimo tasso di engagement perché punta a un pubblico più targettizzato. Poi è interessante notare come i tre partiti che fanno registrare maggiori interazioni in base al numero di seguaci siano Italia Viva e Azione, segno che dispongono di una base poco numerosa ma molto attiva.

