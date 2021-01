Washington, Italia Viva contro Giuseppe Conte: non ha citato Donald Trump durante il suo discorso

07 gennaio 2021 a

Italia Viva sulla delega ai Servizi segreti non cede. Anzi, per i renziani quanto accaduto il 6 gennaio a Washington dimostra che è "più urgente" che Giuseppe Conte ceda. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti di Iv. L'entourage di Matteo Renzi non ha potuto fare a meno di un piccolo dettaglio. Quale? Nel commentare l'assalto al congresso Usa da parte dei sostenitori repubblicani, il premier non ha citato Donald Trump. Una "mancanza", la definiscono. Non a casa Matteo Renzi, al tweet di Walter Veltroni in cui diceva che non è impossibile non condannare il presidente americano uscente, scriveva: "Bravo Walter, parole sacrosante".

