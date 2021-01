Roberto Maroni, il primo aggiornamento dall'ospedale: "Sveglio e cosciente"

09 gennaio 2021 a

a

a

L'ex governatore della Lombardia ed ex ministro, Roberto Maroni è stato operato alla testa all'Istituto neurologico Besta di Milano. Nei giorni scorsi, Maroni aveva avuto un malore nella sua casa a Lozza, in provincia di Varese si era procurato una leggera ferita al volto ed era stato ricoverato all'ospedale Circolo di Varese. Il 5 gennaio era stato poi trasferito da cui è stato poi trasferito nel nosocomio milanese per alcuni accertamenti. Ieri, l'intervento alla testa che, secondo fonti leghiste, non sarebbe stato particolarmente complicato.

Maroni trasferito all'istituto neurologico: servono accertamenti, ecco le sue condizioni

Al termine dell'operazione, una nota della direzione sanitaria dell'istituto ha reso noto che il paziente «è sveglio e cosciente» e in «soddisfacenti» condizioni cliniche. La famiglia ha chiesto la massima riservatezza e l'ospedale ha spiegato anche che, in accordo con i congiunti dell'ex governatore, non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi. In questo periodo, l'ex ministro dell'interno ed ex governatore della Lombardia dopo qualche anno di distanza dalla scena, stava preparando il suo ritorno in politica. In vista delle amministrative in programma la prossima primavera, aveva infatti deciso di candidarsi per il centrodestra per la carica di sindaco di Varese, la sua città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.