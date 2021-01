Open Arms, "ti fanno tornare a casa?": Matteo Salvini e la videochiamata privata con la figlia all'uscita dall'aula-bunker

09 gennaio 2021 a

“Papà, sei uscito dal tribunale? Ti fanno tornare a casa? Ti voglio bene”. Matteo Salvini ha svelato il contenuto di una videochiamata privata con la figlia, che lo aspetta al ritorno da Palermo, dove è stato costretto a passare diverse ore in un’aula-bunker da imputato. “Colpevole di aver difeso la vita, l’Italia e gli italiani”, ha ribadito l’ex ministro dell’Interno che stamattina ha preso parte all’udienza preliminare del processo che lo vede accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nell’ambito del caso Open Arms. “Leggendo gli atti della procura, la cosa curiosa è che due dei presunti sequestrati sono tuttora in carcere. Adesso stiamo cercando di capire per quale reato”, ha svelato Salvini dopo aver lasciato l’aula-bunker del carcere Ucciardone. Poi il segretario leghista ha sottolineato che, anche in questo caso, “non ho agito da solo ma insieme al governo. Questo mi sembra evidente”. Infine si è fatto sentire anche sui social, dove ha riassunto così la mattinata odierna: “Da più di tre ore nell’aula bugnerà di Palermo dove si sono celebrati i processi per mafia. Sono tranquillo, anzi orgoglioso di aver difeso il mio Paese”.

