Danilo Toninelli a L'aria che tira "scorda" la crisi di governo: "Matteo Renzi non lo guarda più nessuno"

12 gennaio 2021 a

a

a

Benvenuti nel favoloso mondo di Danilo Toninelli, il grillino che a poche ore dalla crisi di governo impazza in televisioni e sciorina le sue peculiari analisi. L'ultimo teatro, L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove il reginetto di gaffe ci spiega che "la politica è uno dei mestieri più belli, perché può essere fatta per gli altri. Se la fai per i cittadini che stanno fuori dal Palazzo è il lavoro che dà più soddisfazione". Al contrario, prosegue Toninelli, "quello che sta facendo Matteo Renzi è l'esatto opposto del senso più alto della politica di lavorare per gli altri. Ormai Renzi è in una stanza buia e nessuno se lo guarda più". E se anche in quest'ultima affermazione di Toninelli c'è per certo del vero - i sondaggi parlano chiaro, Renzi lo guardano davvero in pochi -, c'è anche un disastroso sfondone: tra i pochi che dovrebbero guardare il leader di Italia Viva ci sono proprio i grillini e Giuseppe Conte. Il premier perché presto potrebbe essere costretto ad abbandonare la politica e la premiership, i grillini perché se le mosse di Renzi avvicinassero le elezioni avrebbero un tempo di sopravvivenza politica assai più ridotto. Ma tutto ciò, Toninelli, sembra proprio non coglierlo.

"Problemi di Renzi, non nostri". Grottesco delirio di Danilo Toninelli: scopre in tv della crisi di governo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.