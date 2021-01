Matteo Salvini, indiscrezioni: ecco chi sono i 5 M5s pronti a passare con la Lega (ma loro smentiscono)

16 gennaio 2021 a

Matteo Salvini lo ha fatto sapere apertamente: "Nelle ultime ore, qualche parlamentare 5stelle che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative alla vecchia maniera con Bruno Tabacci e Clemente Mastella sta bussando alle porte della Lega". I nomi che circolano, smentiti dai diretti interessati, per adesso sono quelli di 4 senatori Mattia Crucioli, Bianca Laura Granato, Orietta Vanin e Luisa Angrisani. Ma, tra i leghisti più vicini a Salvini, si parla di un numero variabile tra i sei e i nove senatori transfughi dal Movimento. Si parla di persone vicine a Lorenzo Fioramonti, a Barbara Lezzi, ma anche a Giulia Grillo e Elisabetta Trenta.

Salvini è comunque convinto che il premier Conte non riuscirà a rimpiazzare i voti di Italia viva: "Secondo me non li ha. Se Conte avesse i numeri sarebbe arrivato oggi in Parlamento e non si sarebbe p reso il weekend". Nel frattempo oggi i leader della coalizione di centrodestra si vedranno per la quarta volta in quattro giorni. Il summit si svolgerà a Milano.

