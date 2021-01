Quarta repubblica, "la faccia multicolor". Matteo Salvini, numeri alla mano. "Conte non arriva alla maggioranza assoluta"

19 gennaio 2021 a

"Hanno la faccia multicolor". Matteo Salvini, in collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, picchia duro su Giuseppe Conte e la maggioranza, appesi a qualche voto di scarto alla Camera, dove hanno ottenuto una risicatissima fiducia, e in bilico oggi nella votazione al Senato. "Prima tolgono il disturbo e meglio è, ma stanno facendo tutto loro - spiega il leader della Lega -. Non arrivano alla maggioranza assoluta e questo vuol dire che non c'è un governo, ma loro hanno la faccia multicolor".



"L'Italia reale - sottolinea ancora Salvini - non è appassionata al Conte Mastella, interessa la scuola, non è questa la squadra che può portare fuori l'Italia da questo pantano". Gli fa eco l'alleata Giorgia Meloni, leaer di Fratelli d'Italia: "Mi sono vergognata per Conte, in un Paese normale si sarebbe dovuto dimettere nei giorni scorsi. Abbiamo bisogno di un governo che abbia le idee chiare"

