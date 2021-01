Matteo Salvini umilia Giuseppe Conte durante il discorso al Senato: "Ma voi ve ne siete accorti?"

19 gennaio 2021 a

E' iniziato il discorso di Giuseppe Conte al Senato, dove il governo in carica spera di ottenere la fiducia per poter andare avanti. Le prime parole del premier, però, non sono piaciute a Matteo Salvini. In particolare, il leader della Lega ha scritto in un tweet: "Conte: 'abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, Partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e commercianti, donne, giovani e pensionati'. Davvero? Voi ve ne siete accorti???". Una stoccata contro il premier e tutto l'esecutivo. Il senatore leghista, invece, interverrà a Palazzo Madama questo pomeriggio, ma ha già avvertito; "Chi salva il governo è complice".

