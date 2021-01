Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì: "Salvini e Meloni al governo", Conte in caduta libera per gli italiani

20 gennaio 2021 a

a

a

Il vento per Giuseppe Conte sta cambiando persino nei sondaggi, di solito sempre favorevoli al premier, almeno per quanto riguarda quelli realizzati da Nando Pagnoncelli. Quest’ultimo ha commentato una carrellata di rilevazioni effettuate appositamente per DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris andata in onda su La7 al termine del voto di fiducia in Senato. Il 42% degli italiani preferisce un’Italia guidata da Conte e Zingaretti, anche se il loro consenso è in caduta libera rispetto ai livelli pre-seconda ondata del Covid: infatti Salvini e la Meloni stanno rimontando forte, con il 38% degli intervistati che li vorrebbero vedere al governo al posto dei giallorossi. Inoltre, sempre secondo il sondaggio realizzato da Ipsos, appena il 32% degli italiani hanno ritenuto convincenti le dichiarazioni degli ultimi giorni di Conte, con il 34% che invece si è espresso negativamente: tutt’altre percentuali rispetto a quelle sbandierate nei mesi scorsi da Palazzo Chigi, che si sta rendendo sempre più conto che nel paese reale il premier non è più tanto amato e seguito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.