Giuseppe Conte "durerà al massimo un'altra settimana": Dago-scenario, rimpasto o addio Palazzo Chigi

20 gennaio 2021 a

a

a

Cosa accadrà dopo il voto in Senato, che ha visto Giuseppe Conte ottenere una maggioranza relativa con numeri molto risicati? Il Dago-scenario pubblicato dal sito di Roberto D’Agostino è molto chiaro su quanto potrebbe verificarsi nelle prossime ore: il premier dovrebbe salire al Colle per un’informativa con il presidente Sergio Mattarella, che prenderà atto dell’intenzione di Conte di voler andare avanti anche con questi numeri. “Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza”, ha dichiarato dopo aver ottenuto la fiducia in Senato: la strada più concreta per Dagospia è quella del rimpasto, dato che i responsabili raccattati in Aula andranno ricompensati.

Senza dimenticare che il Pd è il primo a spingere da settimane affinché il premier metta mano alla squadra di governo: i dem sanno che Conte non può perdere altro tempo, quindi o fa il Conte ter oppure rischia il posto a Palazzo Chigi, dato che con questi numeri le commissioni imploderanno e l’esecutivo può andare sotto in qualsiasi momento. Parlando di rimpasto, Dagospia è convinto che “se sul tavolo finiranno più di due o tre ministeri sarà costretto a dimettersi. Gli stessi responsabili vogliono il Conte ter per racimolare qualcosa in più e il Pd non nasconde a nessuno di pensarla allo stesso modo. Sarà in quel momento che Renzi rientrerà in partita per chiedere la testa di Giuseppi. Se invece il premier continuerà a fare melina per farsi mettere le ganasce dal Pd, il gioco durerà al massimo un’altra settimana. Alla prima occasione l’aula diventerà una giungla - ha chiosato Dagospia - e Draghi o chi per lui inizierà a scaldarsi a bordo campo”.

Salvini e Meloni, un tandem al governo. Il primo sondaggio dopo la fiducia-farsa? Pagnoncelli demolisce Conte-Zingaretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.