Giuseppe Conte e Rocco Casalino al Copasir: attacco hacker? Rovinosi sospetti sulla loro menzogna

Il Copasir (comitato parlamentare sui servizi segreti) ha chiesto l'audizione del premier Giuseppe Conte e di Rocco Casalino in merito alla vicenda dei pescatori trattenuti per alcuni mesi in Libia. Sarà ascoltato anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il premier e il suo portavoce saranno ascoltati "sulla base di tematiche emerse nella contingenza". Due in particolare. La geolocalizzazione, diffusa dallo stesso Casalino, all'aeroporto di Bengasi durante la missione italiana per liberare i pescatori di Mazara del Vallo, come aveva rivelato il Foglio.

L'altro argomento che interessa il comitato parlamentare è il presunto hackeraggio denunciato da Palazzo Chigi, quando dall'account ufficiale di Giuseppe Conte era stata pubblicata una storia contro Matteo Renzi: "Clicca qui se vuoi mandare a casa Renzi". Il responsabile web e social media della presidenza del Consiglio, Dario Adamo, si era subito dissociato, parlando di presunti tentativi di intrusione nei sistemi informatici del governo. Ed è proprio su questo tema che il Copasir vuole saperne di più da parte di Conte e Casalino.

