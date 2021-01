Mariarosaria Rossi taglia i tempi: dove la hanno beccata subito dopo il "tradimento", ora si capisce tutto

21 gennaio 2021 a

a

a

Ci ha messo pochissimo, Mariarosaria Rossi. Si parla del "tradimento" dell'ormai ex senatrice di Forza Italia, che ha accordato in aula la fiducia a Giuseppe Conte ponendosi di fatto fuori dal partito. Clamoroso, se si pensa che in un recente passato fu una strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi. Ora, stando alle indiscrezioni, dovrebbe passare al gruppo Misto, dove resterà in attesa degli sviluppi della crisi. Ma, si diceva: ci ha messo pochissimo, la Rossi. A fare che? Presto detto: secondo quanto riferito dalla AdnKronos, sarebbe già stata avvistata sin da martedì sera a Palazzo Chigi. Insomma, subito dal suo nuovo leader, Conte. Già, perché l'obiettivo è quello di confluire nel progetto politico del premier di stampo centrista. E chissà, se per caso i due si sono incontrati, forse hanno parlato proprio di questa prospettiva...

"Torna a Roma". Forza Italia supplica il Cav, voci (pazzesche) sulla valanga: quanti stanno per tradire al Senato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.