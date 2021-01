Sergio Mattarella riceve il centrodestra: "Fiducia nella sua saggezza, così è impossibile". Elezioni

21 gennaio 2021 a

a

a

“Il centrodestra compatto ha manifestato al presidente Sergio Mattarella la preoccupazione per la gravità della situazione politica attuale”. Così Giorgia Meloni dopo essere stata ricevuta al Quirinale insieme a Matteo Salvini e Antonio Tajani. La leader di Fratelli d’Italia ha confermato la totale contrarietà alla sopravvivenza di questo governo, debole nei numeri e finito sotto ricatto dei renziani dopo la votazione di martedì in Senato. “Quella ha dimostrato che il governo non ha più la maggioranza compatta”, ha sottolineato la Meloni, che continua a considerare una sola strada, quella che conduce a nuove elezioni: “Questo Parlamento non è in grado di risolvere i problemi della nazione, non può dare una maggioranza compatta che è necessaria per fare cose coraggiose”. Salvini invece non ha ancora commentato pubblicamente l’incontro al Quirinale, ma per ora si è limitato a rilanciare la nota ufficiale del centrodestra: “Mentre l’emergenza sanitaria ed economica si abbatte su famiglie e imprese, il voto di martedì ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. Con questo Parlamento è impossibile lavorare. Il centrodestra ha ribadito al presidente la fiducia nella sua saggezza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.