Matteo Salvini, "Mentre Conte e Renzi parlano di poltrone". Chi incontra il leader della Lega: bomba elettorale

"Mentre Conte e Renzi parlano di poltrone, oggi ho incontrato imprenditori, commercianti e artigiani piemontesi. Per loro e per noi la priorità è il Lavoro Ne ho parlato col bravo governatore del Piemonte Alberto Cirio, perché patrimoni italiani come Fiat, Iveco e altri non meritano di essere svenduti senza che il governo apra bocca". Questo il tweet di Matteo Salvini dopo l'incontro col governatore del Piemonte.

Il leader della Lega ne ha approfittato per criticare la gestione della crisi di governo da parte della maggioranza giallorossa. Il tweet del leader leghista è stato postato proprio dopo l'annuncio di una possibile salita al Quirinale del premier Conte per rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Salvini ha bacchettato sia il premier, ma anche Matteo R>enzi, leader di Italia Viva, uno dei principali protagonisti di questa crisi.

