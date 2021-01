Bruno Tabacci a Palazzo Chigi, il retroscena sulla crisi: Conte si dimette, cosa sta per accadere

26 gennaio 2021 a

A Palazzo Chigi si è rivisto Bruno Tabacci. E non è un dettaglio da poco: il super democristiano è una delle chiavi di questa crisi di governo, collettore di voti "responsabili" a cui si è aggrappato Giuseppe Conte per rinviare fino all'ultimo la salita al Colle e le dimissioni. Stamattina alle 9 il premier riunirà il Consiglio dei ministri per annunciare il proprio passo indietro, quindi rassegnerà le dimissioni al presidente Sergio Mattarella. E poi? L'avvistamento di Tabacci lunedì è significativo proprio per questo: Conte ha voluto la garanzia dei responsabili ad appoggiarlo in caso di Conte Ter e sondato la possibilità di trovare altri voti (la Binetti in testa) come carta disperata per tenere duro e provare il test del voto in aula sulla riforma della giustizia.

Una volta appurata questa impossibilità e sentiti i leader della maggioranza, solo a quel punto Conte si è rassegnato, ma solo parzialmente. Perché salirà al Colle "forte" (si fa per dire) dell'appoggio di Tabacci, vero e proprio Deus ex machina di questa folle crisi, per presentare a Mattarella la sua nuova "maggioranza allargata" che dovrebbe garantirgli un nuovo mandato esplorativo. Certo, il vero nodo è se Matteo Renzi sarà di nuovo della partita e se qualcuno proporrà un nome alternativo a Conte che metta tutti d'accordo, a cominciare da Tabacci. In quel caso, addio Giuseppe.

