Giuseppe Conte trema, anche Lello Ciampolillo è indeciso: "Deciderò tra oggi e domani"

Non ha ancora deciso se appoggerà Giuseppe Conte per un eventuale Conte ter. Stiamo parlando di Lello Ciampolillo, il parlamentare ritardatario che settimana scorsa è riuscito a votare la fiducia al governo a Palazzo Madama per il rotto della cuffia. Il senatore del gruppo Misto quindi aveva deciso di sostenere l'esecutivo guidato dall'"avvocato del popolo" sette giorni fa. Ecco perché adesso sorprende la sua indecisione. Se nemmeno Ciampolillo sostiene Conte, ci si chiede chi possa farlo. E questo di certo non è molto incoraggiante per il premier dimissionario. Non fa ben sperare neanche il fatto che l'ex grillino non abbia voluto aderire - per il momento - a Europeisti, il gruppo nato al Senato per aiutare Conte. “In questi giorni sto facendo le mie valutazioni, le mie scelte le saprete quando sarà il momento. Bisogna capire da chi sarà formato e sostenuto un eventuale Conte Ter, deciderò tra oggi e domani”, ha detto il parlamentare in un'intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

A quali condizioni allora Ciampolillo deciderà di aderire al gruppo appena nato e sostenere il Conte ter? "Per esempio si potrebbero rivedere le attuali restrizioni, magari guardando ad altri modelli che possono aver funzionato meglio. Per esempio il modello svedese, almeno studiarlo, capirlo, parlarci e fare un confronto", ha risposto il senatore del gruppo Misto. E a chi gli fa notare che in realtà in Svezia i dati emersi non sono molto positivi, lui replica così: "Non sono male i dati tenendo conto che hanno lasciato la libertà alle persone, e comunque i dati attuali, vedevo prima, sono positivi".

Parlando poi del vaccino contro il Covid Lello Ciampolillo ha spiegato: "Io sono per la libera scelta, si dice 'free vax', ritengo che ognuno debba poter scegliere per sé. C'è tantissima gente che si vuole vaccinare e c'è chi invece vuole spingere sulle proprie difese immunitarie”. Il senatore ha ribadito anche la sua decisione di non farsi inoculare alcun tipo di farmaco: "L'ho detto e su questo non cambio idea. Tanto ci sono già tantissime persone che lo vogliono fare, quindi il problema non si pone. Credo sia importante che il vaccino debba essere una libera scelta”.

