Maria Rosaria Rossi alle consultazioni con Fico, "perché ho portato anche lei". Il capo degli "europeisti", una spiazzante verità

Alle consultazioni di Roberto Fico hanno partecipato anche i Responsabili, quelli del gruppo nato da poco per sostenere Giuseppe Conte a tutti i costi, il Maie-Europeisti-Centro democratico. Sono andati in tre a Montecitorio per parlare con il presidente della Camera dei deputati: Ricardo Antonio Merlo, Mariarosaria Rossi e Saverio De Bonis. Il primo è stato sottosegretario agli Esteri nel Conte I e nel Conte II, adesso è a capo dei Costruttori. Poi c'è la Rossi, ex azzurra ed ex fedelissima di Silvio Berlusconi, che al Senato ha deciso di votare la fiducia al governo per poi essere espulsa da Forza Italia. E poi c'è De Bonis, espulso dal Movimento 5 Stelle perché, al momento della candidatura, aveva omesso una condanna della Corte dei Conti.

"Oggi mi sono portato dietro Mariarosaria e De Bonis perché alle consultazioni non avevano mai partecipato. Mi creda: è un’esperienza incredibile", ha detto Merlo - quasi in veste di baby-sitter - al Corriere della Sera. Non c'è paragone, infatti, tra la sua esperienza politica e quella dei suoi "discepoli": "Io dal 2006 non ho mai saltato un giro", ha continuato. Come spiega il Corriere, Merlo - 58 anni - ha studiato dai gesuiti in Argentina, poi ha iniziato lavorare nella ditta del padre. Qui in Parlamento fu eletto nella lista Associazioni italiane in Sud America.

Merlo ha poi spiegato che la creazione del suo gruppo è stata strumentalizzata: "Noi non siamo nati per sostituire Italia viva. Noi vogliamo proprio essere il partito di Conte. Ora, al Senato, siamo dieci. Ma io sono sicuro che, non appena verrà dato un nuovo incarico a Giuseppe, altri senatori si aggiungeranno". Ne è convinto, anche perché con molti ci parla: "Mi chiamano e mi dicono: siete davvero il nuovo partito di Conte? No, perché se è davvero così, io passo subito con voi".

