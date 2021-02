Mario Draghi, indiscrezioni: "Forse oggi il discorso". La mossa per togliere ogni scusa al M5s

10 febbraio 2021 a

a

a

Mario Draghi potrebbe parlare già oggi, mercoledì 10 febbraio, sciogliendo così i dubbi del M5s e accontentando Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento, infatti, in un video diffuso nella serata di ieri, diceva: "Aspetterei quando ha fatto le dichiarazioni che ha fatto a noi in modo pubblico. Aspettiamo che lui abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare". Secondo il comico genovese, quindi, è necessario aspettare una suo discorso pubblico prima di procedere con la votazione della base del Movimento sulla piattaforma Rousseau.

Se quindi Draghi parlasse oggi, come anticipa il Corriere della Sera, gli iscritti al Movimento potrebbero esprimere il proprio voto online in giornata. Fino a qualche ora fa, infatti, era previsto che la base si esprimesse tra oggi e domani. Poi è arrivato lo stop informale di Grillo, seguito da quello ufficiale del capo politico Vito Crimi, che ha parlato di voto sospeso. La mossa di Beppe Grillo, secondo alcuni, servirebbe anche a dare maggior forza a una linea pro-Draghi. Anche se le reazioni della base alla sospensione della votazione non sono state affatto positive. Qualcuno ha scritto: "Ormai non ci credi neanche piu tu. Ciao Beppe, hai tradito un sogno"; qualcun altro invece: "Ma se per te Draghi è una persona rispettabile e la linea del movimento è quella di appoggiarlo, che male c’è nel votare?! Facci votare,no?!".

Il garante del Movimento, inoltre, nel video di ieri sera, ha chiesto in maniera velata anche un dicastero: "Un super ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l’economia, la società". E vorrebbe, inoltre, che il dicastero in questione venisse affidato a una personalità di alto profilo scientifico: "Dobbiamo metterci al passo degli altri Paesi d’Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.