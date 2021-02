Alessandra Moretti, bomba carta vicino alla sua casa di Vicenza: "Fatto gravissimo e spaventoso"

11 febbraio 2021 a

Attimi di paura per Alessandra Moretti. Nelle vicinanze dell'abitazione dell'eurodeputata del Partito Democratico è stata fatta esplodere una bomba carta. Lo scoppio - spiega Il Giornale di Vicenza - sarebbe avvenuto tra le 2 e le 3 di notte, nei pressi di un marciapiede a ridosso della casa di Vicenza della dem. Molta paura, ma nessun danno. Illese infatti le persone che hanno chiaramente udito l'esplosione. La Moretti, impegnata a Bruxelles e dunque fuori dalla casa di Vicenza, ha chiesto accertamenti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Nella zona abitano anche i suoi genitori e suo fratello. Non si escluderebbe una matrice diversa da quella politica: ma al momento non sono giunte rivendicazioni sull'atto.

"Il Partito Democratico della provincia di Vicenza esprime solidarietà e vicinanza all'eurodeputata Alessandra Moretti per il vile attacco avvenuto davanti alla sua abitazione vicentina", ha detto in una nota Chiara Luisetto, segretaria provinciale dem, "solo vigliacchi pericolosi e violenti possono concepire e realizzare azioni di questa gravità. Siamo vicini ad Alessandra e alla sua famiglia, e auspichiamo che le forze dell'ordine facciano presto chiarezza su un gesto che ha il sapore amaro di certo estremismo purtroppo ancora oggi strisciante e capace di atti violenti. Le forze democratiche e le persone che le rappresentano non si faranno intimidire ma continueranno con il dialogo ed il rispetto a costruire una politica del confronto pacifico".

Vicinanza è stata espresso dagli ex alleati. "Un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla casa vicentina dell’europarlamentare Alessandra Moretti. Le indagini sono ancora in corso ma se fosse confermata la pista dell’intimidazione, sarebbe un fatto gravissimo e spaventoso, da condannare con forza", ha scritto su Facebook la senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova. "Alessandra è un’amica sincera, una donna capace, energica, onesta e competente, da sempre al servizio dei cittadini. A lei va il mio affetto e la mia solidarietà. Saremo sempre al suo fianco contro ogni forma di odio e violenza".

