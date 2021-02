Beppe Grillo, il controverso post: "Aspettando Rousseau", Mario Draghi sul cornicione e Mattarella che osserva

11 febbraio 2021 a

Beppe Grillo sta godendo come un riccio nel tenere il Paese bloccato per una votazione farsa sulla piattaforma Rousseau. Lo si evince chiaramente dal fotomontaggio che il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sui social con la didascalia “aspettando Rousseau”: nell’immagine è raffigurato Mario Draghi su un cornicione, con Sergio Mattarella che lo osserva da una finestra. Il riferimento dell’ex comico è chiaramente all’esito della votazione online, che sarà determinante per la formazione del governo di “alto profilo” richiesto dal presidente della Repubblica.

Ovviamente l’esito è scontato, come ogni volta che i 5 Stelle decidono di affidarsi alla piattaforma Rousseau per giustificare una decisione “scomoda”. Sono già due i precedenti all’interno di questa legislatura: il primo risale al 18 maggio 2018, quando 44.796 militanti hanno votato per dire sì al contratto di governo con la Lega, che ottenne il 94 per cento dei consensi; il secondo invece risale al 3 settembre 2019, quando 79.634 iscritti si espressero sull’alleanza tra Pd e M5s, propedeutica alla nascita del secondo governo presieduto da Giuseppe Conte (in quel caso i sì furono il 79 per cento).

Quindi salvo clamorosi colpi di scena arriverà il via libera formale anche al governo Draghi, mettendo fine a questo teatrino tristissimo, iniziato con la richiesta del super-ministero per la transizione ecologica e finito con una votazione assolutamente inutile sulla piattaforma Rousseau. Chissà che Draghi non possa prendersi la sua “vendetta” per l’attesa a cui è stato costretto, riservando qualche sorpresa sgradita ai 5 Stelle nella squadra di governo.

