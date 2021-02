Mariarosaria Rossi, l'ex Forza Italia prova a reinventarsi: "Sì, sto lavorando a un nuovo contenitore politico"

15 febbraio 2021 a

Mariarosaria Rossi, l'ex fedelissima di Silvio Berlusconi, guarda avanti. Dopo aver votato la fiducia a Giuseppe Conte in Aula ed essere stata espulsa da Forza Italia, la senatrice non si lascia abbattere. Poco importa che la persona per cui aveva deciso di "tradire" gli azzurri sia stata rimpiazzata da Mario Draghi e da un governo di "alto profilo". La Rossi, che adesso fa parte del nuovo gruppo "Europeisti" - nato a palazzo Madama in un primo momento proprio per sostenere il Conte ter -, ha spiegato di voler dare tutto il suo sostegno all'esecutivo guidato dal banchiere.

"Presidente Draghi ci consegni un governo di alto profilo e di grandi aspettative che rappresenta quell'Italia democratica, europeista e liberale di cui abbiamo fortemente bisogno - ha scritto la senatrice su Instagram -. Saremo al tuo fianco per ridare stabilità e prosperità al nostro Paese, grazie". Ad accompagnare questa didascalia è la foto di rito della nuova squadra di Draghi con tutti i ministri al termine del giuramento al Colle.

Ma non sembra finita qui. Mariarosaria Rossi, infatti, sta pensando anche a un nuovo progetto di carattere politico. All'Adnkronos si è limitata a dire: "Sto contribuendo alla realizzazione di un nuovo contenitore politico". E a tal proposito ha spiegato di "aver votato la fiducia al governo Conte e quella al governo Draghi in continuità con quel progetto politico di centro democratico e liberale cui sta lavorando".

