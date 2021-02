Supermedia Sondaggi, crolla il Pd di Nicola Zingaretti: bene solo Lega e Forza Italia

25 febbraio 2021 a

La Supermedia dei sondaggi elaborata da Agi e YouTrend ha evidenziato un ulteriore sbilanciamento dei consensi verso il centrodestra. Rispetto a due settimane fa la Lega è rilevata come sempre in qualità di primo partito italiano al 23,6% (+0,2), davanti a un Pd che invece continua la sua caduta libera: i dem hanno perso addirittura lo 0,9%, scendendo al 19,1%. Non a caso sono iniziate a circolare voci - per ora smentite - di possibili dimissioni imminenti del segretario Nicola Zingaretti, che sta guidando il partito verso il disastro nonostante sia al governo da due anni.

Alle spalle del Pd continua a salire Giorgia Meloni, anche se i sondaggi sono piuttosto discordanti sulla percentuale di Fdi: nella Supermedia è al 16,6% (+0,2 rispetto a due settimane fa), mentre nella rilevazione Swg mostrata lunedì scorso da Enrico Mentana era addirittura al 17,5% (+1,3 in soli sette giorni) e ad un passo dal sorpasso ai danni dei dem. I quali comunque iniziano a sentire il fiato sul collo della Meloni, che potrà sfruttare il fatto di essere di fatto l’unica leader all’opposizione del governo di Mario Draghi.

Perde terreno anche il M5s, che è dato nella Supermedia al 14,3% (-0,5), mentre Forza Italia completa l’en plein del centrodestra salendo all’8,2% (+0,3): l’aria di governo sta facendo bene a Silvio Berlusconi. Nelle retrovie Azione è rilevato al 3,6%, Sinistra al 3,4%. Italia Viva al 3,4% e piùEuropa al 2,0%.

