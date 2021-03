Sardine, Jasemine Cristallo: "Se Giorgia Meloni diventa premier...", la delirante promessa

08 marzo 2021 a

“Se Giorgia Meloni diventa presidente del Consiglio io devo lasciare la Nazione”: una presa di posizione molto forte che arriva dalla Sardina Jasmine Cristallo. Secondo lei, quindi, l’eventualità che la leader di Fratelli d’Italia possa diventare presidente del Consiglio sarebbe a dir poco sconvolgente. Il timore di un cambio di rotta verso destra è così forte che la Cristallo, dopo aver letto delle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd, gli ha detto: “Ti prego non ci puoi fare questo”.

Parlando della crisi che sta attraversando il Partito democratico, poi, la Sardina ha aggiunto: “L’implosione del Pd in questo momento, l’approccio di guerre tribali che è in atto, non può che nuocere alla possibilità di creare un fronte largo che possa arginare le destre”. Un’ossessione vera e propria nei confronti della possibilità che Lega e Fratelli d’Italia ottengano posizioni di rilievo all’interno delle istituzioni.

In ogni caso, le Sardine sono rimaste così sconvolte dal passo indietro di Zingaretti, che due giorni fa sono corse a Roma per incontrare il Partito democratico e occupare la sede del Nazareno, chiedendo di aprire una fase costituente. Jasmine Cristallo, però, non è preoccupata solo dalla destra, ma anche da Matteo Renzi e Stefano Bonaccini che, secondo lei, rappresenterebbero la destra interna del Partito democratico. "È ovvio che io sto andando lì al Nazareno per evitare che possa avere la meglio Bonaccini, e che possa diventare segretario. Lui è un destro per quanto mi riguarda, è un liberale", ha detto l'esponente delle Sardine in un'intervista a Nextquotidiano.

