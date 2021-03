Laura Ravetto nominata responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega: "Grazie Matteo Salvini"

08 marzo 2021 a

Laura Ravetto è la nuova responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. L'annuncio arriva con un messaggio sul profilo Twitter della Lega. La Ravetto ha prontamente replicato, sempre su Twitter, ringraziando Matteo Salvini per la scelta e l'opportunità Qualche mese fa, quando l'ex premier Conte stava ancora cercando il suo governo giallorosso, proprio la Ravetto, ex sottosegretario del governo Berlusconi, era passata tra le file della Lega.

“Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico”, aveva scritto la Ravetto in una nota firmata congiuntamente con gli altri due deputati (Zanella e Carrara), che l’avevano seguita nella scelta.

Un duro attacco all'ex partito e la spiegazione del perché della nuova scelta politica: “Prendiamo atto che Forza Italia ha altresì perso quella forza propulsiva che l’aveva portata ad essere luogo di aggregazione per tutto il centrodestra e riteniamo che quel luogo di aggregazione sia oggi rappresentato dalla Lega di Matteo Salvini che crediamo possa essere il miglior interprete di quella rivoluzione liberale i cui valori sono più che mai attuali e necessari, nonché il Partito con cui meglio portare avanti con coerenza quel programma unitario su cui abbiamo ‘messo la faccia’ in campagna elettorale, e che non vogliamo tradire. Per tutti questi motivi aderiamo con convinzione al gruppo della Lega certi che ci verrà data la possibilità di continuare a portare avanti al meglio le battaglie politiche in cui abbiamo sempre creduto e che ci hanno caratterizzati in aula e sui territori”, concludeva la Ravetto. Oggi il nuovo ruolo, alle Pari Opportunità del Carroccio, proprio nel giorno della festa delle donne.

