Mariarosaria Rossi, sedotta e abbandonata da Giuseppe Conte? Si ricicla: accolta da Cambiano!

Sedotta e abbandonata da Giuseppe Conte, Mariarosaria Rossi passa a Cambiamo!. Naufragata l'ipotesi di un partito di "responsabili" a sostegno dell'ex premier, la senatrice ha fatto armi e bagagli e si è rivolta a Giovanni Toti. Da ex forzista come lei, il governatore della Liguria non ha potuto fare altro che accoglierla a braccia aperte con la speranza, almeno questa volta, che sia per sempre. Il passaggio sarà ufficializzato nel corso di una conferenza stampa prevista per le 18 nella sala riunioni Capranichetta, in piazza Montecitorio.

Una decisione, questa, arrivata dopo una lunghissima permanenza in Forza Italia e una molto più breve negli Europeisti. La Rossi era infatti la segretaria personale di Silvio Berlusconi e il suo addio, arrivato a causa dell'espulsione con effetto immediato per aver votato la fiducia al Conte ter, ha sorpreso tutti. "Ho votato la fiducia a Conte perché unica nostra interfaccia in Italia e nel mondo", dichiarò subito dopo lo strappo, lasciando l’aula e gli ex colleghi di partito con un doppio "ciao ciao"con le mani. L’addio fu improvviso e non annunciato, tantomeno al Cavaliere. "Non ho condiviso la mia decisione con Berlusconi, il mio rapporto di stima e amicizia con lui rimane immutato. Io sono rimasta al centro e non mi sposterò mai", dichiarò accusando gli azzurri di essersi spostati troppo a destra.

I primi contatti con Toti, è la ricostruzione del Corriere della Sera, risalgono a qualche mese fa. È stata la stessa senatrice a farsi avanti "dopo anni e anni con una sola tessera in tasca" e in cerca di una "prospettiva diversa" e in "competizione virtuosa" con il suo ex partito. Più competizione di così: anche Totti, in contrasto con il Cavaliere, lasciò Forza Italia con la promessa di creare una forza politica in grado di stargli alle calcagna.

