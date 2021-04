Silvio Berlusconi, retroscena di Dagospia sulla telefonata a Giuseppe Conte: "Pulire i cessi? Acqua passata"

09 aprile 2021 a

a

a

Già la settimana scorsa quando Giuseppe Conte fece la sua prima uscita come leader dei Cinque Stelle fu apprezzata da Silvio Berlusconi. Fonti di Forza Italia non hanno mai confermato, ma sarebbe stato salutato da un ''in bocca al lupo' anche del Cavaliere. Berlusconi infatti non ha mai negato l'apprezzamento per lo stile dell'ex presidente del Consiglio con il quale vi sarebbero state interlocuzioni almeno fino alla pagina parlamentare contrassegnata dalla ricerca dei responsabili in Senato, in vista del Conte ter, poi naufragato.

"Draghi non è Conte ma non finiremo succubi del 'rosso' Speranza". Diktat-Salvini al governo: quella pesante voce ai piani alti

E adesso come nuovo capo politico dei grillini l'ex premier sta incontrando riservatamente leader ed esponenti politici. E ha ricevuto diverse telefonate, tra queste - scrive Dagospia - anche quella di Berlusconi che avrebbe apprezzato la volontà di Conte di far maturare il Movimento in una formazione di centro. Un gesto inaspettato tanto che Dago scrive senza mezzi termini: "I grillini a Mediaset per pulire i cessi? Acqua passata". Fra i punti di svolta il dato di fatto che il Movimento cesserà di essere un partito a costo zero: l'organizzazione delineata dall'ex premier comporterà sicuramente un costo. E sulla questione del secondo mandato 'sì o no', la consapevolezza, hanno spiegato fonti M5s, è che, qualunque scelta venga fatta, qualcuno 'si farà, gioco-forza del male' perché verrà escluso dalla possibilità di tornare in Parlamento. Conte, nel frattempo, ha però detto chiaro che la regola 'uno vale uno' deve essere accompagnata, nelle future 'investiture', da quella della competenza.

"Se la Lega lo avesse portato a casa...". Vaccino, lo sfogo di Luca Zaia: alle origini del disastro, il ruolo di Giuseppe Conte

Come linea politica Conte sembra guardare, ed ecco perché gli apprezzamenti del leader di Forza Italia, ad una fascia moderata che, fermo restando l'orizzonte delle alleanze nel centrosinistra, ancora non fa capire dove si immagina di collocare il Movimento. Nel frattempo i sondaggi sembrano premiarlo. Giuseppe Conte infatti è al primo posto nella fiducia nei leader anche nei sondaggi politici di Index Research pubblicati da Corrado Formigli durante Piazzapulita. Mentre in quelli di Nando Pagnoncelli per DiMartedì Conte è accreditato della fiducia di più della metà della popolazione, edè a quota 37, guadagnando un punto rispetto alla settimana precedente, tallonato da Giorgia Meloni che è al 36.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.