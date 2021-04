Sondaggio Alessandra Ghisleri, per Giancarlo Giorgetti gradimento alle stelle. Crolla invece Mario Draghi

15 aprile 2021 a

a

a

I sondaggi di apprezzamento parlano chiaro e mostrano le oscillazioni che subiscono le preferenze degli elettori. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, offre una panoramica complessiva del Belpaese su la Stampa. Emerge immediatamente il calo della fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Mario Draghi che, negli ultimi due mesi, è passata dal 63,8% al 52,7%, registrando una perdita dell'11.1% dei consensi. Le perdite più sostanziose sono però state riscontrate nell'elettorato della Lega di Matteo Salvini e nel Movimento 5 Stelle. Nelle ultime settimane, Euromedia ha registrato un calo lieve e costante dell'indice di fiducia (-1,4%). In particolare Salvini, paga il prezzo di essere allo stesso tempo il grande oppositore delle misure restrittive, ma nel frattempo parte dell'esecutivo che le decide.

Video su questo argomento "A chi fanno comodo le violenze": proteste in piazza, il sospetto di Paragone

La delusione degli elettori contrari all'ingresso di Salvini nel governo di "alto profilo" Draghi, ha avvantaggiato Giorgia Meloni -Fratelli d'Italia è l'unico partito all'opposizione- consentendole di raggiungere un indice di gradimento del 27,4%. Buone nuove invece in casa Lega per il successo di Giancarlo Giorgetti, sempre più ampiamente apprezzato (40,1%). Il ministro dello Sviluppo Economico scavalca così il titolare della Giustizia Marta Cartabia, portandosi al secondo posto, dopo il ministro della Cultura Franceschini (41,6%). L'approdo di Giorgetti al governo ha progressivamente aumentato la fiducia nei suoi confronti.

"Per Draghi non è un genio". Speranza demansionato? Dove vuole spedirlo il premier e chi punta a prendere il suo posto

Nella classifica di apprezzamento seguono il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese (37,9%), il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta 34,1% e il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna 34%. Minor fortuna hanno invece riscontrato i dicasteri affidati a tecnici: il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, -4,6%, (33,5%), Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze, -1,1%, (31,1%), Enrico Giovannini (24,8%), ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -3,9%; Roberto Cingolani (24,7%) ministro della Transizione Ecologica -3,2%; Patrizio Bianchi (24,0%), ministro dell'Istruzione -4,0% e Maria Cristina Messa (19,6%), ministro dell'Università e della Ricerca -3,3%.

"Perché mi fido". Salvini, ciò che non ha mai detto sul generale Figliuolo. Borrelli sostituito da lui? Ora si spiega tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.