Alessandra Ghisleri, cosa c'è dietro la rottura tra Salvini e Draghi: "La Meloni ha cambiato i flussi dei voti nel centrodestra"

22 aprile 2021 a

a

a

"C'è una fuga dell'elettorato della Lega, è una battaglia dentro il centrodestra". Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Research, interviene a Rainews24 per commentare la rottura in cdm su coprifuoco e aperture tra Matteo Salvini e il premier Mario Draghi. "Gli elettori - spiega l'esperta - se non sono contenti delle scelte del governo troppo spostate a sinistra guardano con più attenzione a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia". Da qui la tentazione di Salvini di stare con il piede in due scarpe, al governo ma anche all'opposizione. "Una posizione di equilibrio", la definisce la Ghisleri, secondo cui il leader della Lega è "costretto a dire no al governo per difendere e arginare il flusso dei voti che si sta spostando dentro il centrodestra". Il perimetro della coalizione infatti non cambia: "Secondo le intenzioni di voto non cresce il valore totale, che oscilla tra il 47 e il 50%, ma cambiano quelli dei singoli partiti dell'area".

"La Meloni tocca il suo massimo". Mentana la incorona, il sondaggio è uno tsunami di voti per FdI: le cifre, caccia al primato

In collegamento c'è anche Giovanni Donzelli, esponente di FdI, che spiega così il boom del suo partito: "Non ci siamo posti il problemi di quanto avrebbe pagato stare all'opposizione, semplicemente pensavamo fosse giusto non stare al governo con Pd e M5s. Un esempio: siamo convinti che Roberto Speranza sia inadatto e presentiamo una mozione di sfiducia contro di lui, siamo lineari e banali. Se la Lega si asterrà sulla sfiducia? Chiedetelo a loro, questo strumento abbiamo e questo possiamo fare, come unico partito all'opposizione. Chi vota diversamente pensa che Speranza sia un ministro alla Salute utile in questo momento, le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano".

"Documenti occultati". Non solo FdI, triplice sfiducia contro Speranza: ore contante, chi lo vuole far fuori

Sulla "linearità" di Fratelli d'Italia torna ancora la Ghisleri: "Sono di una estrema chiarezza. La loro coerenza è fondamentale, la Meloni ha tenuto sempre la barra dritta. Tre anni fa FdI aveva fatto una buona campagna elettorale su assessori e consiglieri sul territorio, ora in Lombardia c'è stato il primo caso, la cattura di Baffi passato dal Pd a Italia Viva e ora a FdI. La Meloni lavora sul territorio, è qualcosa che molti partiti hanno dimenticato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.