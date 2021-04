Marta Cartabia, il diktat al M5s: "Subito la riforma della Giustizia o addio ai miliardi Ue"

25 aprile 2021 a

“Bisogna intervenire, abbiamo preso un impegno e lo manterremo”: la ministra della Giustizia Marta Cartabia parla in questi termini della riforma del processo penale e della prescrizione, mandando di fatto una stoccata ai grillini. E’ proprio del M5s, infatti, l’ultima riforma in tal senso, che di fatto blocca la prescrizione dopo il primo grado. La Cartabia, in un’intervista alla Stampa, è stata categorica: “Sul penale dobbiamo accorciare drasticamente i tempi. Stiamo lavorando per incidere sui punti dove il processo si inceppa e rallenta”.

Parlando ancora di prescrizione, la ministra ha aggiunto: “So bene che sarà il nodo difficile da sciogliere. Per questo ho chiesto alla commissione tecnica di propormi un ventaglio di ipotesi”. La riforma, stando al disegno della Cartabia, dovrà rendere la giustizia rapida e di qualità: “E’ fondamentale anche per lo sviluppo economico: aiuta la crescita, stimola la concorrenza e la competitività, facilita il credito bancario, attira gli investimenti”.

Incalzata dal giornalista, la ministra ha parlato anche della magistratura e della possibilità che sia troppo politicizzata in Italia: “La stragrande maggioranza degli ottomila magistrati italiani ha dato prova di grande professionalità. Certo, i magistrati sono cittadini come gli altri, hanno una storia, una formazione culturale, una sensibilità politica: questo non mi scandalizza, nella misura in cui non incide sulla loro imparzialità”. Infine, una domanda anche sul caso che coinvolge il figlio di Beppe Grillo. Parlando in termini generali, la ministra ha dichiarato: "La violenza sulle donne è un dramma che mi angoscia. E mi angoscia ancora di più constatare che i femminicidi stanno aumentando mentre tutti gli altri fatti di sangue sono in diminuzione".

