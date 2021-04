Matteo Salvini a L'aria che tira: "Giuseppe Conte e Letta mi vogliono fuori dal governo per fare la patrimoniale"

27 aprile 2021 a

Matteo Salvini e la Lega rimangono “orgogliosamente” nel governo. Lo ha dichiarato proprio il segretario, che è stato ospite di Myrta Merlino nel salotto de L’aria che tira. L’ex ministro dell’Interno ha sgomberato il campo da ogni equivoco e ipotesi: altro che un piede e mezzo fuori dall’esecutivo presieduto da Mario Draghi, la Lega non ha intenzione di andare da alcuna parte. “Quello che tutti ci domandiamo - ha esordito la conduttrice di La7 - è se si può stare al governo astenendosi però su cose che non incontrano il vostro favore”.

La risposta di Salvini è stata molto chiara: “Pd e M5s hanno fatto lo stesso due giorni fa sull’ecobonus, perché la Lega non può avere una posizione ferma sul coprifuoco? Ritengo una follia tenere gli italiani chiusi in casa fino al 31 luglio. La richiesta di abolire il coprifuoco parte da tutti i sindaci e da tutti i governatori, anche quelli del Pd e della sinistra. Se la scienza ci dice di chiudere e di sacrificarci noi lo facciamo, ma se dice che siamo il fascia gialla quando posso riaprire lo faccio. Mi sembra un’iniziativa di buonsenso”.

Poi il leader della Lega ha svelato che con Mario Draghi si dà del tu e che ci sono due personaggi che tifano spudoratamente per la sua uscita dal governo: “Draghi non subisce niente e nessuno, però c’è qualcuno all’interno del governo che vuole tenere tutto chiuso. Noi siamo lealmente al governo, però se c’è qualcosa che non condividiamo lo sottolineato. Giuseppe Conte e Enrico Letta? Sarebbero contenti se uscissi, così potrebbero fare una bella patrimoniale. Non lascio l’esecutivo nelle mani del partito delle tasse”.

