Elly Schlein a In Onda: "Remigrazione? Si parli di diritto a restare in Italia"

"Giorgia Meloni dimostra di non aver capito qual è il ruolo che la Costituzione affida al presidente della Repubblica". Ospite di In Onda su La7, la leader del Partito democratico si sofferma sul ruolo del capo dello Stato che "non è di parte, è il rappresentante dell'unità nazionale e al contempo è il garante della Costituzione. Non può essere un capo politico, tanto più se ha appena fatto il presidente del Consiglio per quattro anni insomma".

E a chi contesta l'ipotesi che nel campo largo, e non solo, sia lei il prossimo premier, Schlein spiega: "Non sono io il problema, il fatto che un pezzo del Paese non voglia un'alleanza progressista al governo di questo Paese non è una sorpresa: è la storia di questo Paese. Io posso solo fornire le mie aggravanti personali essendo donna, essendo libera ed essendo anche giovane". Le donne, aggiunge, "che ogni giorno si sentono dire che non sono abbastanza, che non sono adeguate sanno, che da donna è più difficile essere prese sul serio in qualsiasi settore professionale, ma i numeri raccontano un'altra storia che la società è già molto più avanti di così, altrimenti io non sarei stata eletta segretaria del Partito democratico quando i sondaggi mi davano 20 punti sotto e non c'era nessuno che avrebbe scommesso sulla mia vittoria. Ecco, chissà che questa non sia finalmente la rivincita di tutte quelle che si sono sempre sentite dire che non ce la potevano fare".