Matteo Salvini e il "bacio non consensuale" di Biancaneve: "La censura al ridicolo", Disneyland sotto accusa

“Di censura in censura, si arriva al ridicolo”. Matteo Salvini ha commentato con stupore misto a indignazione la critiche internazionali piovute su Disneyland, “colpevole” di aver presentato una giostra che ha scelto di adottare come finale della corsa quello del “bacio dell’eterno amore” che il principe dà a Biancaneve mentre questa dorme. Tale scelta è stata osteggiata perché rappresenterebbe un bacio non consensuale che trasmette un messaggio sbagliato ai bambini su quello che un uomo può fare a una donna.

“Qui ad essere aggredito, oltraggiato e discriminato è il buonsenso - ha scritto il segretario della Lega sui social - viva la libertà, viva il principe azzurro e Biancaneve”. Il suo post è immediatamente diventato virale, con molte persone esasperate dal fatto che ogni giorno ne esca una diversa sul tema. Ed effettivamente questa polemica su Disneyland e Biancaneve appare piuttosto stucchevole: a quanto pare in molti avrebbero preferito la morte della regina cattiva come finale della giostra al posto del bacio “non consensuale” del principe.

Ad aprire il caso è stato il San Francisco Gate, che ha scritto: “Il nuovo gran finale de ‘Snow White’s Scary Adventure’ è il momento in cui il principe trova Biancaneve addormentata sotto l’incantesimo della Regina Cattiva e le dà il bacio del vero amore per liberarla dall’incanto. Un bacio che lui le dà senza il suo consenso, mentre lei dorme, un bacio che può essere di vero amore solo una persona sa che sta succedendo”.

