Paolo Mieli a Cartabianca, "obiettivo Berlusconi". Sondaggi alla mano, la clamorosa soffiata su Enrico Letta

Ancora una volta, si vince al centro. E oggi il centro si chiama Forza Italia. Ospite di Bianca Berlinguer, Paolo Mieli spiazza tutti a Cartabianca rivelando il piano segreto del Pd: "Uno dei tentativi di Enrico Letta è quello di sfilare Silvio Berlusconi dal centrodestra e portare Forza Italia nel centrosinistra, o almeno nel centro", spiega l'ex direttore del Corriere della Sera, oggi tra i più influenti commentatori delle vicende politiche, ospite quasi fisso a La7 e Rai 3.

Lo scenario politico è magmatico, come spiega anche Massimo Cacciari: "Intorno a Letta nel Pd chi c’è? Un partito è qualcosa di più complesso della definizione del segretario - analizza il professore con la sua consueta dose di lucido scetticismo -. Dal canto loro, i Cinque Stelle devono dire di no a Beppe Grillo e alle sue sparate nel momento in cui Giuseppe Conte diventa leader. Grillo deve uscire di scena". E forse l'inchiesta per stupro che vede accusato suo figlio Ciro contribuirà non poco.





In questo quadro, pesano come macigni i sondaggi: quello di Emg Acqua per Cartabianca conferma i trend dei quattro maggiori partiti raggruppati in un fazzoletto di punti, anche se con sostanziali differenze. La Lega, per esempio, guadagna terreno ed è al 22,2% (+0.3) mentre colpisce il tonfo del Movimento 5 Stelle con Conte candidato leader (ma ancora non incoronato ufficialmente), -0,9 in una settimana e discesa al 19,2% (-0,9). Resta stabile l'ascesa di Fratelli d'Italia, in aumento dello 0,3 e oggi al 17,7%, con il Pd che rimbalza con forza al 16,5% (+0.7).

Centrodestra e centrosinistra, insomma, se si andasse a votare se la giocherebbero sul filo dei decimali ed è ovvio che chi riesce a portarsi in casa la quinta forza, Forza Italia, può mettere in cassaforta la vittoria: si parla del 6,7% (+0,1), anche se un passaggio del Cav con gli (ex?) nemici del centrosinistra verosimilmente sarebbe destinato a cambiare anche questo dato.

